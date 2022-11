Bundesrat Ueli Maurer reist für die Schweizer Nati an die WM in Katar

Bundesrat Ueli Maurer wird die Schweizer Nati an der WM in Katar live vor Ort unterstützen.

Der 71-Jährige plant Ende November eine Arbeitsreise in den Nahen Osten. Zum Abschluss wird Maurer am 28. November das zweite Gruppenspiel der Schweizer Nati gegen Brasilien in Doha besuchen. Nicht vorgesehen ist hingegen ein Besuch der Sportministerin Viola Amherd, wie das VBS mitteilt. Zu den Gründen für das Verbleiben werden keine Angaben gemacht.

psc 1 November, 2022 12:45