Die Nati bei der WM in Katar: Wie stehen die Chancen in Gruppe G?

Am 20. November ist es soweit, die Weltmeisterschaft in Katar beginnt. Auch die Schweiz ist mit von der Partie, aber gibt es hier reale Chancen für den Sieg? Auch wenn unsere Nati immer mal wieder für Überraschungen sorgen konnte, ist ein starkes Abschneiden bei einer WM-Endrunde nicht unbedingt die Paradedisziplin unserer Mannschaft, obwohl respektable Ergebnisse immer drin waren.

Die Nati wird von den Buchmachern nicht unbedingt als Favorit auf den Titel gehandelt. Knapp das 80-fache seines Einsatzes würde man bei einer WM 2022 Wette als Gewinn erhalten, wenn man auf die Schweiz als Weltmeister setzt. Doch zumindest das Weiterkommen in Gruppe G scheint realistisch, wenn die Männer von Murat Yakin im Wüstenstaat in Topform auflaufen.

Aber wer sind die Gegner und was muss die Schweiz liefern? Darauf werfen wir im Folgenden einen genauen Blick und analysieren die Chancen der Nati in Katar.

Gruppe G: Die Schweiz in einer Hammergruppe

Beim Gedanken an Gruppe G läuft es vielen Fans eiskalt den Rücken runter. Mit dem Rekordweltmeister Brasilien wartet ein echt knackiger Gegner auf die Nati. Sie sind der Angstgegner schlechthin, aber haben sie ihre alte Stärke noch? Immerhin wurde Brasilien bei der Copa America von Argentinien besiegt. Kein Zweifel – das Team um Neymar ist stark und zurecht gefürchtet. Für ein Scheitern der Schweiz in der Vorrunde werden sie aber nicht allein verantwortlich sein.

Das sind die Teams aus Gruppe G

Brasilien

Schweiz

Kamerun

Serbien

Mit Kamerun und Serbien ist die Konkurrenz für die Schweizer moderat und scheint machbar. Unterschätzt werden darf die Nati keinesfalls und ihre Fans würden das auch nie wagen. Es gilt zwar als unwahrscheinlich, aber auch ein Sieg über Brasilien wäre durchaus denkbar.

Brasilien

Sie gehören zu den Topfavoriten der WM 2022 und sind seit jeher einer der grössten Angstgegner. Brasilien, das Team rund um Superstar Neymar, war bislang bei jeder einzelnen Weltmeisterschaft dabei. Doch der gute Ruf eilt dem Team vom Zuckerhut ein wenig zu schnell voraus. 2002 gab es den grossen Triumph, doch seither schafften es die Brasilianer nur noch selten über das Viertelfinale hinaus. Unvergessen auch die 1:7 Niederlage gegen die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2014.

Werden die Brasilianer also umsonst gefürchtet? Nicht ganz, denn mit Coutinho und Neymar stehen Weltstars auf dem Platz. Die Selecao ist ein hochkarätiges Spitzenteam, das nicht zu Unrecht eine Favoritenrolle innehat. Ob Furcht und Angst hier jedoch angebracht sind?

Die Nati

Die Nati war nie einer der Top-Favoriten bei Weltmeisterschaften und doch haben sie es fast immer bis ins Achtel- oder Viertelfinale geschafft. In der Gruppenphase hat das Team gezeigt, dass sie für Überraschungen gut sind und auch bei der letzten EM war Staunen garantiert. Erst wurde der Weltmeister Frankreich bei der EM vom Rasen gefegt und dann wurde in der Quali für die WM für das Ausscheiden Italiens gesorgt. Die Schweizer sind bekannt dafür, dass sie auf dem Rasen überraschen.

Auch wenn die Nati niemals über das Viertelfinale hinauskam, gibt es bei nahezu jedem Turnier Überraschungen. Als Top-Favorit gelten die Schweizer nicht, als Anwärter für die KO-Spiele aber auf jeden Fall. Das Team ist keine Nachwuchsmannschaft, hier sind namhafte Stars der Bundesliga vertreten. Kapitän Granit Xhaka hat bei Arsenal wertvolle Erfahrungen gesammelt und versteht es wie kein anderer, sein Team zu motivieren und zu führen.

Kamerun

Bei der Qualifikation für die WM in Katar zeigte Kamerun Kampfgeist. Nur eine einzige Niederlage gab es für das Team und damit wurde das Ticket für die WM gelöst. Bislang nahm die Mannschaft achtmal an einer Weltmeisterschaft teil, nur einmal wurde der Einzug ins Achtelfinale realisiert. Im Jahr 1990 spielte Kamerun gegen England und wurde im Viertelfinale nach Verlängerung schliesslich besiegt.

Trotz aller guten Erfolge gilt Kamerun nicht als Favorit der Gruppe. Mit Jerome Onguene ist der Verteidiger der deutschen Eintracht mit am Start und André Onana gilt als Favorit für die Besetzung des Tores. Kamerun zeichnet sich durch eine hohe Motivation aus, scheitert aber beim Spiel selbst. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Nati in diesem Spiel unterliegt.

Serbien

Serbien konnte in der Qualifikationsphase für Überraschungen sorgen. Obwohl sie mit Portugal in einer Gruppe spielten, beendeten sie die Phase als Gruppenerster. Auf eine lange Bilanz kann das Land nicht zurückblicken, denn erst seit 2010 nehmen die Serben überhaupt als eigenständiges Land teil. Bei den Weltmeisterschaften in Russland und Südafrika ging es nicht über die Vorrunde hinaus. 2014 konnte sich Serbien nicht qualifizieren.

Die Serben selbst rechnen sich gute Chancen auf das Achtelfinale aus, immerhin haben sie Topspieler mit Filip Kostic (Turin) und Luka Jovic (Florenz) auf dem Platz. Vor allem die Begegnung mit der Nati dürfte spannend werden. Serbien sieht bislang nur Brasilien als Angstgegner, sollte die Schweizer dabei aber nicht unterschätzen.

Wann geht es los? Das sind die Spieltage der Gruppe G!

Gruppe G muss ein wenig länger warten, bevor es zum ersten Mal auf den Rasen geht. Das offizielle Turnier beginnt am 20. November 2022, vier Tage später dürfen dann auch die Schweizer zu ihrem Debüt auf den Rasen. Gespielt wird nach folgendem Plan:

November 2022: Schweiz gegen Kamerun im al-Wakrah Stadion, um 11:00 (MEZ) November 2022: Serbien gegen Brasilien im Lusail Iconic Stadion, um 20:00 Uhr (MEZ)

November 2022: Serbien gegen Kamerun im al-Wakrah Stadion, um 11:00 Uhr (MEZ) November 2022: Brasilien gegen Schweiz im Stadion 974, um 17:00 Uhr (MEZ) Dezember 2022: Serbien gegen Schweiz im Stadion 974, um 20:00 Uhr (MEZ) Dezember 2022: Brasilien gegen Kamerun um Lusail Iconic Stadion, um 20:00 (MEZ)

Fazit: Die K.O.-Runde ist für die Schweiz ein realistisches Ziel

Das Erreichen der K.O.-Runde gilt unter Fussballexperten und Nati-Fans als klares Ziel. Und selbst im Achtelfinale dürfte für die Schweiz keine unschaffbare Herausforderung warten. Als Gruppensieger der Gruppe G müsste die Nati gegen den Gruppenzweiten der Gruppe H antreten. Hier kommen Südkorea, Uruguay, Ghana oder Portugal in Betracht.

Als Gruppenzweiter in Gruppe G wartet der Gruppenerste aus Gruppe H, mit hoher Wahrscheinlichkeit Portugal. Nicht einfach, aber machbar und so könnte sogar das Viertelfinale für die Nati ein realistisches Ziel sein. Als wahrscheinlichster Ausscheider in Gruppe G gilt Kamerun, als wahrscheinlichster Gruppensieger Brasilien.

psc 17 Oktober, 2022 16:36