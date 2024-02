Ein ehemaliger Schweizer Nationaltrainer ist verstorben

Der ehemalige Schweizer Nationaltrainer Artur Jorge ist tot

Wie der Schweizer Fussballverband informiert, ist der 78-Jährige am Donnerstagmorgen in Lissabon nach langer Krankheit im Kreise seiner engsten Angehörigen verstorben. Artur Jorge, stiess im Dezember 1995 nach der erfolgreichen Qualifikation für die EM-Endrunde in England als Nachfolger von Roy Hodgson, der zu Inter Mailand gewechselt war, zum Schweizer Verband und betreute die Nati während sieben Länderspielen. Nach der EM 1996 und dem Verpassen der K.o.-Phase verliess er den Verband wieder.

Als Klubtrainer feierte Jorge grosse Erfolge. Unter anderem gewann er mit dem FC Porto 1986/87 den Europapokal der Landesmeister, also die heutige Champions League. Darüber hinaus wurde er viermal portugiesischer Meister und dreimal Supercup-Sieger. Mit PSG holte er einen weiteren Meistertitel.

2001/02 führte er zudem Al-Hilal zur saudischen Meisterschaft.

psc 22 Februar, 2024 15:08