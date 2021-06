Ein Schweizer Nati-Fan wird zum Internet-Hit

Der Supporter lebt das Wechselbad der Gefühle voll mit. Von zu Tode betrübt, beim Stand von 2:3 kurz vor Ende der regulären Spielzeit bis zu himmelhochjauchzen als Mario Gavranovic ausgleicht und Yann Sommer später den Penalty von Kylian Mbappé wehrt, ist alles dabei. Sogar der Londoner Bürgermeister ist begeistert und spricht beim Fan, der aus dem Jura stammt, vom “Man of the Match”:

Football, bloody hell! Unbelievable.

Many, many congratulations to Switzerland, much deserved.

⬇️ Man of the match: #FRASUI 🇨🇭 pic.twitter.com/L7YOstYc5T

