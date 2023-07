Exklusiv: Nationalspielerin Viola Calligaris im Interview

Viola Calligaris ist seit 2015 Teil der Schweizer A-Nationalmannschaft. An der WM in Australien und Neuseeland wird sie in der Defensive eine zentrale Rolle einnehmen. Im Gespräch mit 4-4-2.ch blickt die 27-jährige Verteidigerin, die ab kommender Saison für PSG aufläuft, auf das grosse Highlight mit der Nati voraus, das für die Schweiz am Freitag mit dem Gruppenspiel gegen die Philippinen beginnt.

Bald geht es los, die WM in Australien und Neuseeland startet. Wie aufgeregt bist du und auf was freust du dich am meisten?

Aufgeregt nicht unbedingt, aber die Vorfreude ist riesig. Ich denke je näher das erste Spiel kommt, desto mehr kommt das „Kribbeln“.

Wir denken gross: Ist ein WM-Titel mit der Schweiz jemals möglich?

Sag niemals nie. Man weiß nie was passiert. Von daher ist es wichtig hochkonzentriert in die Spiele zu gehen, um die Leistung abrufen zu können. Klar ist, dass wir kein Favorit auf den Titelgewinn sind. Daher müssen wir über unseren Teamgeist und unsere starke Mentalität ins Turnier finden.

Was würdest du selbst als deine grösste Stärke am Platz bezeichnen?

Das Aufbauspiel und meine Grätschen in den Schussweg. Ich lasse keinen Ball einfach vorbei.

Mit dem neuen PUMA RE:FIBRE Fan Shirt aus recycelten Materialien können euch die Fussballfans jetzt umweltfreundlicher anfeuern – wie siehst du deine persönliche Verantwortung in Bezug auf Nachhaltigkeit?

Ich finde, es ist ein enorm wichtiges Thema. Dass PUMA dieses Fan-Trikot aus recycelten Materialien herstellt, ist ein starkes Zeichen. Der komplette Prozess vom Sammeln alter Textilien bis hin zur Produktion, finde ich sehr spannend. Sicherlich kann jeder Einzelne noch viel mehr dazu beitragen eine nachhaltigere Welt zu schaffen.

Du bist für viele Mädchen ein Vorbild, vielleicht der Grund, mit dem Fussball anzufangen. Was überwiegt, die Freude oder der persönliche Druck, den diese Rolle mit sich bringt?

Ganz klar Freude! Wenn ich eines gelernt habe, dann das. Wer mit Freude spielt, ist schwierig zu schlagen.

Hast du eine Message für sie?

Geniessen, was man tut. Sei es Fussball oder was einem Freude macht. Die Freude bringt den Erfolg, weil man bereit ist mehr zu tun.

Für dich geht es nach der WM zu PSG: Nervös, aufgeregt, stolz, wie fühlst du dich nach diesem wichtigen Karriereschritt?

Ich fühle mich geehrt, für PSG spielen zu dürfen. Trotzdem steht für mich noch die WM im Vordergrund.

Zum Abschluss nochmal zur Nati: Die Schweiz hat sich gegen die skandinavische Bewerbung durchgesetzt. Die EM 2025 findet in der Schweiz statt. Was bedeutet das für dich?

Es ist spitze, dass die EM in der Schweiz stattfindet. Ich hoffe, dass es ein riesiges Event wird. England hat es vorgemacht. Es war ein Highlight. Für den Frauenfußball in der Schweiz ist es enorm wichtig.

Bildmaterial: PUMA

psc 18 Juli, 2023 14:29