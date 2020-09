Frauen-Nati lässt in Kroatien Punkte liegen

Rücksschlag für die Schweizer Frauen-Nati in der EM-Quali: Nach vier Siegen in Folge spielen die favorisierten Eidgenossinnen in Kroatien “nur” 1:1.

Bereits nach 3 Minuten muss das Team von Nationalcoach Nils Nielsen nach einer Lücke in der Abwehr das 0:1 hinnehmen. Sehr lange rennen die Schweizerinnen diesem Rückstand her. Torjägerin Ramona Bachmann ist es, der in der 74. Minute der lang ersehnte Ausgleich gelingt. Trotz spielerischer und technischer Überlegenheit gelingt kein der Schweiz weiteres Tor.

Bereits am Dienstag geht es in der EM-Quali im Spitzenspiel gegen Belgien zu Hause weiter.

psc 18 September, 2020 19:28