Erlösung in der Verlängerung: Die Frauen-Nati fährt an die WM 2023

Die Schweizer Frauen-Nati schafft dank eines 2:1-Siegs nach Verlängerung gegen Wales die ersehnte Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland. Matchwinnerinnen sind Ramona Bachmann und «Amateurspielerin» Fabienne Humm, der das entscheidende Tor in der 121. Minute gelingt.

An Dramatik ist die Partie nicht zu überbieten. Ein verschossener Penalty und ein aberkanntes Tor stehen für die Schweizerinnen nach 90 Minuten zu Buche. Die sehr spielstarke Ramona Bachmann schafft mit einem perfekten Abschluss in der 45. Minute zunächst den Ausgleich für die Schweizerinnen, nachdem Wales nach 19 Minuten durch Liverpool-Legionärin Rhiannon Roberts in Führung geht. In der ersten Halbzeit wirken die Schweizerinnen noch gehemmt und können offensiv kaum Akzente setzen.

Ab der zweiten Halbzeit sind sie das klar bessere Team mit vielen Möglichkeiten. Erst ganz zum Schluss der Verlängerung werden sie doch noch belohnt und lösen dank dem Humm-Treffer das Ticket für die WM in Down Under. Für den Schweizer Frauenfussball ein sehr wichtiger Erfolg.

WORLD CUP 2023, HERE WE COME! 🤩🇨🇭 Die Schweiz fährt an die WM!

La Suisse se qualifie pour la Coupe du Monde!

La Svizzera si qualifica per il Mondiale! pic.twitter.com/xyVPOWgI8F — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) October 11, 2022

psc 11 Oktober, 2022 21:48