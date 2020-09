Granit Xhaka: “Ein Traum, der in Erfüllung geht”

Granit Xhaka ist ab sofort Captain der Schweizer Nati. Vor dem Start in die Nations League wendet er sich an die Fans.

In einer kurzen Video-Botschaft meldet sich der 27-Jährige aus der Ukraine zu Wort, wo die Schweizer Nati am Donnerstagabend in den Wettbewerb startet. “Ich als neuer Captain bin enorm stolz für mein Land spielen zu können – vor allem auch Captain zu sein. Ein Traum, der in Erfüllung geht”, sagt Granit Xhaka.

Seine Worte an die Fans:

Der neue Kapitän Granit Xhaka: "Ich bin stolz, für mein Land spielen zu dürfen!" pic.twitter.com/K0QzptOVmx — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) September 3, 2020

psc 3 September, 2020 11:22