Klarstellung: Spielbetrieb in der Schweiz bis Ende April ausgesetzt

Der Schweizerische Fussballverband hat in einer Medienmitteilung präzisiert, wie lange der Ball mindestens ruht.

Der SFV teilt mit, dass in Anlehnung an die Swiss Football League (Super League & Challenge League) der gesamte Spielbetrieb des Schweizerischen Fussballverbandes, der Ersten Liga, der Amateur Liga und der Regionalverbände in allen Kategorien und Altersklassen bis mindestens zum 30. April 2020 ausgesetzt ist.

Auch im Amateurbereich steht aufgrund der Coronakrise also eine lange Pause bevor. Der Trainingsbetrieb für die Klubs und Mannschaften ist nicht untersagt, allerdings rät der SFV aufgrund der erhöhten Ansteckungsgefahr im Mannschaftssport dringend davon ab.

psc 16 März, 2020 13:46