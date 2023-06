Manuel Akanji: "Wenn wir am Ende der Quali Erster sind..."

Es war ein insgesamt schlaffer Auftritt der Nati gegen Andorra. Bei der erfolgreichen Qualifikation für die EM, so sagt es Manuel Akanji nach dem 2:1-Sieg, interessiert das aber niemanden mehr.

Der harzige Auftritt gegen Andorra am Freitagabend hat einige ratlose Gesichter zurückgelassen. Mit drei Siege und 10:1 Toren ist die Schweizer Nati allerdings perfekt in die EM-Qualifikation gestartet und führt Gruppe I mit zwei Punkten Vorsprung auf Rumänien an.

Auf die Frage, ob die Aufgabe minimalistisch erfüllt wurde, antwortete Manuel Akanji am "SRF"-Mikro: "Ja, vielleicht schon. Aber es gibt jeweils solche Spiele. Ich mag mich nicht daran erinnern, dass wir in der Vergangenheit viele dieser Spiele gehabt haben, die wir minimalistisch über die Runden brachten. Aber solche Tage gibt es ab und zu."

Akanji verzichtete im weiteren Verlauf nicht darauf, Kritik am eigenen Spiel sowie dem gesamtheitlichen Auftritt auszuüben: "Wir, und auch ich, haben viele individuelle Fehler gemacht, die wir sonst normalerweise nicht machen. Am Ende zählen die drei Punkte. Wenn wir am Ende der Quali Erster sind, interessiert es niemanden mehr."

Die nächste Chance, um den Spitzenplatz zu festigen, bietet sich der Nati bereits am kommenden Montag (20.45 Uhr), wenn das Team von Murat Yakin in Luzern auf Verfolger Rumänien trifft.

aoe 17 Juni, 2023 09:21