Marco Verratti fällt gegen die Schweiz aus

Der italienische Mittelfeldspieler Marco Verratti hat eine weitere Verletzung erlitten, die ihn für mehrere Wochen ausser Gefecht setzt. Ein Einsatz im WM-Qualispiel zwischen der Squadra Azzurra und der Nati am 12. November ist nicht möglich.

Wie “L’Équipe” berichtet, wird der 28-Jährige wegen einer Hüftverletzung, die er sich beim 0:0 zwischen PSG und Olympique Marseille zugezogen hat, längere Zeit pausieren müssen. Für das Champions League-Spiel gegen RB Leipzig in der kommenden Woche reicht es auf keinen Fall. Auch ein Einsatz gegen die Schweiz in der WM-Quali ist nicht möglich. Verratti wäre im zentralen Mittelfeld der Italiener neben Jorginho und Nicolo Barella gesetzt. Beim Hinspiel (0:0) kam er nur in der Schlussphase zum Zug, da er sich da gerade erst von einer Verletzung zurückgemeldet hatte.

An seiner Stelle könnte wiederum Juve-Profi Manuel Locatelli spielen.

Update: PSG hat den Ausfall von Verratti inzwischen bestätigt. Bei den Franzosen rechnet man mit einer vierwöchigen Zwangspause. Verratti wird gegen die Schweizer Nati also definitiv fehlen.

psc 26 Oktober, 2021 15:08