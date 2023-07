Mit diesem Kader reist die Frauen-Nati an die WM

Die Freiburg-Legionär blickt auf eine durchzogene Saison mit nur wenigen Einsätzen für ihren Klub zurück. Grings begründet ihre Nicht-Nomination letztlich genau darin. Nicht zur WM fahren dürfen auch Ella Touon, Amira Arfaoui und Elvira Herzog, die ebenfalls der letzten Reduktion zum Opfer fallen. Dafür ist das erst 16-jährige Toptalent Iman Beney dabei.

Der Kader sieht wie folgt aus:

Tor: Seraina Friedli, Livia Peng, Gaëlle Thalmann

Verteidigung: Eseosa Aigbogun, Luana Bühler, Viola Calligaris, Laura Felber, Noelle Maritz, Lara Marti, Nadine Riesen, Julia Stierli

Mittelfeld und Angriff: Ramona Bachmann, Iman Beney, Ana-Maria Crnogorcevic, Fabienne Humm, Alisha Lehmann, Sandrine Mauron, Seraina Piubel, Géraldine Reuteler, Marion Rey, Coumba Sow, Meriam Terchoun, Lia Wälti

Die Schweiz startet am 21. Juli gegen die Philippinen ins Turnier. Als weitere Gruppengegner warten Norwegen und Neuseeland. Klares Ziel ist das Erreichen der K.o.-Phase.

