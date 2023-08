Murat Yakin hat zwei Angebote aus Saudi-Arabien abgelehnt

Saudische Klubs haben in diesem Sommer nicht nur zahlreiche Topspieler verpflichtet, sondern waren auch auf dem Trainermarkt aktiv. In den Fokus geraten ist zwischenzeitlich auch der Schweizer Nati-Trainer Murat Yakin,

Wie "Blick" berichtet, haben es sowohl Al-Hilal wie später auch Al-Ahli beim 48-Jährigen versucht. Dieser hat aber beide Offerten umgehend abgelehnt, wie er erklärt: "Für mich kommt ein Wechsel in der jetzigen Situation überhaupt nicht infrage. Ich habe einen laufenden Vertrag und bin sehr dankbar, Nati-Trainer zu sein. Wir stehen mitten in einer tollen Kampagne. Ich will mich mit den Spielern für die EM 2024 in Deutschland qualifizieren und dort gemeinsam mit ihnen und unserem Staff unser Land stolz machen." Yakin steht beim Schweizer Verband seit 2021 als Nationaltrainer unter Vertrag und ist derzeit bis und mit EM 2024 in Deutschland gebunden.

Ganz ausschliessen will er einen künftigen Gang nach Saudi-Arabien indes nicht: "Ganz ausschliessen werde ich das nicht. Mal schauen, wie nachhaltig die Liga ist. Vor nicht allzu langer Zeit hat der chinesische Fussball ebenfalls sehr viel Geld investiert, um eine grosse Liga aufzubauen. Da hat es nicht wie gewünscht funktioniert." Vorerst fokussiert sich Yakin aber voll und ganz auf seine Aufgabe in der Schweiz.

psc 10 August, 2023 12:37