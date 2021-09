Nach Corona-Erkrankung: Mourinho sendet Nachricht an Xhaka

Granit Xhaka wurde kürzlich positiv auf das Coronavirus getestet – nachdem bekannt wurde, dass der Mittelfeldspieler nicht geimpft ist. Nun sendet Startrainer José Mourinho eine Botschaft.

Im Lager der Nati ist Granit Xhaka der einzige Spieler, der noch nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und nun steckte sich der 28-Jährige nachweislich positiv an.

José Mourinho, Cheftrainer der AS Rom, nahm dies zum Anlass, um unter Xhakas letztem Instagram-Post zu kommentieren: “Get the jab Granit and be safe.” Der Portugiese empfiehlt dem Schweizer somit, sich impfen zu lassen.

Über die vergangene Transferperiode hinweg gab es Gerüchte, Mourinho wolle Xhaka nach Rom holen. Letztlich kam es aber nicht dazu, spielt der Mittelfeldspieler dafür weiter für den FC Arsenal.

adk 4 September, 2021 15:20