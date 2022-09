Nati-Coach Murat Yakin schwärmt für Luis Enrique

Murat Yakin ist vor der Nations League-Partie der Schweiz gegen Spanien voller Bewunderung für sein Gegenüber Luis Enrique.

Der Nati-Coach ist vor allem von der Herangehensweise des spanischen Nationaltrainers beeindruckt. «Ich mag die Arbeit von Luis Enrique. Er lässt auch junge Spieler spielen», sagt Yakin auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, das am Samstagabend in Saragossa über die Bühne geht. Luis Enrique überrascht im Grunde bei jedem Zusammenzug mit der Zusammenstellung seines Kaders und variiert sehr stark. So auch diesmal. Yakin sieht die Iberer technisch und spielerisch auf brillantem Niveau und streicht auch die Innenverteidigung als Stärke heraus. Dennoch sieht er für sein Team durchaus Chancen: «Die Innenverteidiger der Spanier sind sehr stark. Sie gehören zu den besten Teams der Welt. Wir werden versuchen, dagegen zu halten und versuchen, sie unter Druck zu setzen, ich bin sehr gespannt. Wir sind uns bewusst, dass wir auch gegen Teams wie Spanien bestehen können.»

Was ihn besonders zuversichtlich stimmt, ist die Verfassung der Spieler: «Viele befinden sich in einer sehr guten Verfassung und sind mit breiter Brust eingerückt.» Drei Akteuren hat er vor der Partie bereits eine Startelfgarantie gegeben.

psc 23 September, 2022 14:31