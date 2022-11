Gute Nati-News: Shaqiri & Okafor sind zurück im Training

Die beiden zuletzt angeschlagenen Schweizer Nationalspieler Xherdan Shaqiri und Noah Okafor können wieder trainieren.

Beide klagten über muskuläre Probleme und haben deshalb die Partie gegen Brasilien (0:1) am Montag verpasst. Für das kapitale letzte Gruppenspiel gegen Serbien am Freitag könnte das Duo aber zurückkehren. Sowohl Shaqiri wie auch Okafor trainierten am Dienstag jedenfalls wieder. Wenn auch noch in dosiertem Masse und nach dem Warmup bloss individuell.

Es scheint aber so zu sein, dass die beiden Offensivkräfte die nächsten Tag zur weiteren Erholung nutzen können, um dann gegen Serbien bereit zu sein. Vor allem Shaqiri wird wohl in die Startelf zurückkehren, wenn sein Körper bereit ist.

psc 29 November, 2022 10:59