Die Nati landet einen mühsamen Pflichtsieg in Andorra

Die Schweizer Nati gewinnt in Andorra mit 2:1 und bleibt in der EM-Quali makellos.

Nach drei Spielen steht das Team von Murat Yakin beim Punktemaximum von neun Zählern. In Andorra entscheidet die Nati die Partie durch Tore von Remo Freuler (7.) und Zeki Amdouni (32.) bereits in der ersten Halbzeit.

Andorra gelingt in der 67. Minute nach einem Standard tatsächlich noch das 1:2. Zu einer weiteren Torchance kommen die krassen Underdogs nicht mehr. Die Schweiz glänzt bei der Pflichtaufgabe nicht, landet aber den Sieg und empfängt am kommenden Montag in Luzern den ärgsten Verfolger Rumänien. Dieser kommt in Kosovo zu einem 0:0-Remis und steht nach drei Spielen bei sieben Punkten.

psc 16 Juni, 2023 22:43