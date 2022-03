Nati-Schock vor England-Kracher: Yann Sommer fällt wegen Corona aus

Die Schweizer Nati muss für die Testspiele gegen England und den Kosovo auf Stammkeeper Yann Sommer verzichten. Der 30-Jährige hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Für ihn rückt David von Ballmoos nach.

Der positive Test erfolgte am Dienstagnachmittag. Sommer befindet sich nach Angaben des Schweizer Verbands mit leichten Symptomen in Isolation im Hotelzimmer in Marbella. Für den Gladbach-Keeper rückt YB-Goalie David von Ballmoos nach. Gegen England und den Kosovo kommen nun wohl Gregor Kobel oder Jonas Omlin zum Zug.

David Von Ballmoos nachnominiert

David Von Ballmoos convoqué à sa place

David Von Ballmoos convocato al suo posto Gute Besserung, Yann! ℹ️ 👉 https://t.co/AeHvUVv9wn pic.twitter.com/XHk3tQU6wp — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 22, 2022

psc 22 März, 2022 19:24