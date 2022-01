Nati-Spieler des Jahres: Das sind die 3 Nominierten

Die drei Nominierten für die Auszeichnung des Nati-Spieler des Jahres stehen fest.

Goalie Yann Sommer, Captain Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri befinden sich in der Endauswahl für die Auszeichnung, die an einer virtuellen Veranstaltung am 27. Januar vergeben wird. Erstmals seit 2014 tragen der SFV und die Swiss Football League anlässlich der “Swiss Football Night” wieder gemeinsam eine Award-Show aus. Ab dem kommenden Jahr soll diese in Form einer Gala mit geladenen Gästen stattfinden. Neben dem Nati-Spieler des Jahres werden Auszeichnungen in fünf weiteren Kategorien vergeben.

⚽✨ #SwissFootballNight Nominees Credit Suisse Male National Player 2021 ◆ Xherdan Shaqiri (Olympique Lyonnais)

◆ Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

◆ Granit Xhaka (Arsenal FC) 📷 Just Pictures / @freshfocus / @keystone_sda pic.twitter.com/Nj6rKrufBZ — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) January 19, 2022

psc 19 Januar, 2022 12:23