Nati spielt im zweiten WM-Spiel torlos

Die Schweizer Nati spielt im zweiten Gruppenspiel an der WM gegen Norwegen 0:0.

In einem tatsächlich insgesamt sehr ausgeglichenen Spiel fallen während 90 Minuten keine Tore. Beide Teams haben ihre Chancen, können aber keine davon in Tore ummünzen. Mit vier Punkten aus zwei Spielen führt die Nati ihre Gruppe nun an, nachdem die Philippinen zuvor gegen Gastgeber Neuseeland einen überraschenden Sieg landen.

Am kommenden Sonntag kommt es zum letzten Gruppenspiel zwischen der Schweiz und Neuseeland. Den möglichen Einzug ins Achtelfinale haben die Spielerinnen von Trainerin Inka Grings in den eigenen Füssen.

psc 25 Juli, 2023 11:58