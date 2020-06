Nils Nielsen verlängert beim SFV

Der Schweizerische Fussballverband verlängert den Vertrag mit Frauen-Nationaltrainer Nils Nielsen.

Der ursprünglich bis Ende 2021 datierte Kontrakt wird um ein weiteres Jahr bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. “Nils Nielsen ist ein sehr guter Nachfolger von Martina Voss-Tecklenburg”, erklärt SFV-Präsident Dominique Blanc. “Er hat uns mit seinem Stil, seiner Überzeugungskraft und seiner Hingabe für den Frauenfussball beeindruckt.”

Sollte die Schweiz die EM-Endrunde erreichen, wird Nils Nielsen das A-Team auch in der Qualifikation für die WM 2023 betreuen. “Wir bauen in der Schweiz etwas Gutes auf und säen jeden Tag Neues. Um diese Saat gedeihen zu lassen und etwas Grosses zu schaffen , war es wichtig zu wissen, welches Zeitfenster uns für das Erreichen unserer Ziele im Frauenfussball zur Verfügung steht”, erklärt Nielsen. “Nun kann ich mich auf das konzentrieren, was vor uns liegt. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, den Schweizer Frauenfussball auf das nächste Level zu heben.”

Der SFV und Frauen-A-Nationaltrainer Nils Nielsen verlängern den im 2021 auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2022 https://t.co/qmCuY3UO2R — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) June 22, 2020

psc 22 Juni, 2020 14:49