Patrick Rahmen kündigt finales Aufgebot für U21-EM an

Der Schweizer U21-Nationaltrainer Patrick Rahmen hat sein finales Aufgebot für die anstehenden Europameisterschaften bekanntgegeben.

Die Schweiz trifft in der Gruppenphase des Turniers, das in Rumänien und Georgien ausgetragen wird, ab dem 22. Juni auf Norwegen, Italien und Frankreich. Das 23-Mann-Kader steht nun fest. Den Final Cut nicht überstanden haben Andrin Hunziker, Severin Ottiger, Christian Witzig und Bradley Fink, die nach dem Pre-Camp in Basel und im österreichischen Zillertal die Heimreise antreten müssen.

"Es war ein schwieriger Entscheid. Die betroffenen Spieler hätten es alle verdient, an der EM dabei zu sein. Doch leider mussten wir uns auf 23 Spieler festlegen", sagt Rahmen.

Am 16. Juni findet noch ein letztes, inoffizielles Testspiel gegen Deutschland unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Danach beginnt das Turnier.

Das definitive Aufgebot für die U-21 EM 2023

La sélection définitive pour l'Euro M21 2023

La rosa definitiva per l‘Europeo Under 21 2023#roadtoparis pic.twitter.com/7eKms3WZfi — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 15, 2023

psc 15 Juni, 2023 09:16