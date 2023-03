Renato Steffen brilliert bei Nati-Sieg gegen Belarus

Renato Steffen glänzt in Serbien beim 5:0-Sieg gegen Belarus mit einem Hattrick.

Gerade einmal gut 28 Minuten benötigt der Lugano-Profi für seinen Dreierpack gegen überforderte Belarussen. Abgesehen von einer Schrecksekunde ganz zu Beginn spielt die Nati ihre Dominanz gegen den überforderten Gegner aus und gewinnt durch weitere Tore von Granit Xhaka und Zeki Amdouni in der zweiten Halbzeit souverän mit 5:0.

Ein Fragezeichen bleibt allerdings: Belarus könnte an der nächsten Sitzung des UEFA-Exekutivkomiteees am 4. April von sämtlichen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen werden. In diesem Falle würde der Sieg der Nati zu einem Spiel mit Nullwertung umgewandelt werden.

psc 25 März, 2023 19:52