Schweiz gegen Deutschland am 6. September in Basel

Nachdem die UEFA den Terminplan für die Nations League festgelegt hat, steht nun auch fest, dass das erste Heimspiel der Schweizer Nati am 6. September gegen Deutschland in Basel ausgetragen wird.

Dies hat der SFV am Freitag bekanntgegeben. Offen ist noch, ob und wenn ja, vor wie vielen Zuschauern gespielt werden kann. Bereits am 3. September trifft die Auswahl von Vladimir Petkovic zum Auftakt der Nations League auswärts in Lviv.

Vor dem Nations League-Fenster im Oktober will die Schweiz in St. Gallen gegen Kroatien testen. Vor den letzten beiden Terminen im November ist noch ein Freundschaftsspiel in Belgien geplant.

psc 3 Juli, 2020 11:39