Schweizer U21-Nati gewinnt zum Auftakt der EM

Die Schweizer U21-Nati startet erfolgreich in die Europameisterschaft und gewinnt gegen Norwegen mit 2:1.

Die Equipe von Trainer Patrick Rahmen profitiert bei ihren Treffern in der 36. und 56. Minute durch Dan Ndoye und Kastriot Imeri von zwei Patzern des norwegischen Torhüters Mads Hedenstad. Dadurch drehen die Schweizer einen 0:1-Rückstand, in den sie nach einem Treffer von Emil Konradsen Ceide in der 19. Spielminute geraten.

Insgesamt ist es ein durchzogener Auftritt der U21-Nati, der als Arbeitssieg betitelt werden kann. Vor allem im Zweikampfverhalten und in Sachen defensiver Stabilität weist die Rahmen-Mannschaft Defizite auf. Eher unverzeihlich ist, dass zahlreiche Spieler auf dem offenbar rutschigen Rasen immer wieder ausgleiten und sich so in die Bredouille bringen.

Für die Schweizer braucht es gegen die stärker einzustufenden Italiener und Franzosen in den nächsten beiden Gruppenspielen eine Leistungssteigerung. Der Auftakt ins Turnier mit 3 Punkten ist aber gemacht.

psc 22 Juni, 2023 19:58