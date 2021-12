Auf diesem Platz beschliesst die Schweizer Nati das Jahr 2021 im FIFA-Ranking

Die FIFA hat die letzte Ausgabe der Weltrangliste der Nationalmannschaften in diesem Jahr veröffentlicht. Die Schweiz liegt auf dem 13. Platz.

Damit kommt es im Vergleich zum Vormonat zu keiner Veränderung. Wenig verwunderlich, da im Dezember in Europa auch keinerlei Länderspiele ausgetragen wurden. In den Top 20 kam es denn auch nur zu einer einzigen Veränderung: Die USA überholte Deutschland auf Platz 11. An der Spitze des Rankings liegt weiterhin Belgien vor Brasilien, Frankreich, England und Argentinien. Dahinter folgt Europameister Italien, gefolgt von Spanien, Portugal, Dänemark und den Niederlanden, die die Top 10 abschliessen. Für die Schweizer Nati ging es im Vergleich zum letzten Ranking des Vorjahres drei Plätze nach oben. Die erfolgreiche EM und die WM-Qualifikation haben dazu beigetragen.

🇧🇪 Belgien steht zum vierten Mal in Folge zum Jahresende auf Platz 1 der #FIFAWeltrangliste 🔝

🇨🇦 Kanada hat sich in den vergangenen zwölf Monaten am stärksten verbessert 💪

🇶🇦 Katar geht in den Top 50 ins Jahr 2022 👍 ▶️ https://t.co/PnRdjtRlFP pic.twitter.com/72sm8R66J3 — FIFA.com (DE) ⚽ (@fifacom_de) December 23, 2021

