Die Schweizer Nati muss um Xherdan Shaqiri zittern

Xherdan Shaqiri steht für die EM-Qualispiele der Schweiz gegen Belarus und Israel im Aufgebot. Ob er Ende März tatsächlich mittun kann, ist aber noch ungewiss.

Der 31-Jährige musste bei Chicago Fire am vergangenen Wochenende bei der 0:1-Niederlage gegen Philadelphia wegen muskulären Problemen ausgewechselt werden. Im Hinblick auf die Einsätze mit der Nati befindet er sich nun in einem Wettstreit mit der Zeit. Ein MRI steht aus. Am Sonntag wird man wissen, ob Shaqiri in die Schweiz reist.

«Wir hoffen, dass er dabei sein wird, falls nicht, sind wir vorbereitet», sagt Yakin am Donnerstag bei der Kaderbekanntgabe. Der Nati-Coach hat viel Spielraum und könnte einen anderen Akteur nachnominieren. Insgesamt befinden sich ganze 16 Spieler auf Pikett.

psc 16 März, 2023 15:42