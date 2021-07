Shaqiri: “Wir haben eine grosse Zukunft vor uns”

Nach einem erneut aufopferungsvollen Kampf schied die Nati am Freitagabend gegen Spanien bei der Europameisterschaft aus. Xherdan Shaqiri prophezeit seiner Mannschaft “eine grosse Zukunft”.

Die Nati verpasste es am Freitagabend, erstmals in der Verbandsgeschichte ein Halbfinal bei einem grossen Turnier zu erreichen. Das war nach dem bitteren Ausscheiden gegen Spanien (2:4 n. E.) aber überhaupt kein Thema.

“Wir standen knapp davor”, konstatierte Xherdan Shaqiri im Anschluss an die Partie. “Aber ich muss sagen: Unglaublich, was die Jungs geleistet haben! Es ist unbeschreiblich, was sie über 120 Minuten auf den Platz gebracht haben, mit einem Mann weniger. Ich bin einfach unglaublich stolz auf die Mannschaft.”

Shaqiri hätte zum Schweizer Helden werden können, markierte er doch den 1:1 Ausgleich in der 68. Minute. Der Kraftwürfel haderte etwas mit der Roten Karte, die Remo Freuler nach rund 80 Minuten bekam, nach der sich die Nati aber aufopferungsvoll bis ins Penaltyschiessen spielte.

“Wir haben schon mitbekommen, dass wir etwas ausgelöst haben mit dem Sieg gegen Frankreich”, nahm Shaqiri die Schwingungen aus der Heimat wahr. “Ein Dankeschön an alle, die uns von weitem angefeuert haben. Wir haben etwas Historisches erreicht. Die ganze Mannschaft wird man nie mehr vergessen. Wir haben eine grosse Zukunft vor uns.”

