2 Neulinge: Nati-Coach Petkovic nominiert den erweiterten EM-Kader

Vladimir Petkovic nominiert am Mittwoch seinen erweiterten Kader für die unmittelbare EM-Vorbereitung. Mit Dan Ndoye und Andi Zeqiri weilen zwei Spieler erstmals bei der A-Nati.

Erst einmal sind 29 Spieler dabei. Bis zum 1. Juni muss sich Petkovic dann für die 26 EM-Teilnehmer entscheiden. Das aktuelle Aufgebot umfasst mit den beiden Stürmern Dan Ndoye (Nizza) und Andi Zeqiri (Brighton & Hove Albion) zwei Neulinge, die bisher für die U21 spielten.

Die Nati rückt am 25. Mai in Bad Ragaz zu einem Trainingslager ein. Am 30. Mai wird in St. Gallen ein Testspiel gegen die USA ausgetragen. Am 3. Juni duelliert sich die Nati ebenfalls in St. Gallen gegen Liechtenstein. Am 7. Juni fliegen Petkovic und Co. dann nach Aserbaidschan, wo am 12. Juni der EM-Auftakt gegen Wales erfolgt.

Das Aufgebot für Bad Ragaz. 26 Spieler werden zur EM fahren. La sélection pour Bad Ragaz. 26 joueurs iront à l'EURO. I convocati per il ritiro di Bad Ragaz. 26 giocatori andranno all'EURO. 🇨🇭🆚 🇺🇸 (30.5, 20h15)

🇨🇭🆚 🇱🇮 (3.6, 18h00)#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/Er9htuq2k0 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) May 19, 2021

psc 19 Mai, 2021 17:10