Vogts kann sich Löw “sehr gut” als Nati-Trainer vorstellen

Ausgereift ist der Zukunftsplan von Joachim Löw noch nicht, Berti Vogts hat mit der Schweizer Nationalmannschaft aber schon mal eine Empfehlung für den scheidenden DFB-Trainer.

Während einer Pressekonferenz am Donnerstag dieser Woche erklärte Joachim Löw hinsichtlich seiner Zukunft, dass er nichts ausschliessen könne. Der Trainer der deutschen Fussballnationalmannschaft gab wenige Tage zuvor sein vorzeitiges Ende nach der diesjährigen Europameisterschaft bekannt.

“Ich habe mir aber noch keine konkreten Gedanken gemacht. Die EM ist meine Aufgabe, was danach kommen wird, muss ich auf mich zulassen kommen”, verfolgt der 61-Jährige noch keine spruchreifen Pläne. Der frühere Bundestrainer Berti Vogts (1990 bis 1998) hat da eine aus Schweizer Sicht spektakuläre Empfehlung.

Er könne ihn sich “sehr gut als Nationaltrainer der USA oder der Schweiz vorstellen”, schreibt Vogts in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal “t-online”. “Jogis Know-how würde beide Mannschaften in ihrer fussballerischen Entwicklung voranbringen.”

Petkovics Vertragskonstellation

Einem Engagement bei der Nati steht allerdings Vladimir Petkovic im Weg, dessen Vertrag erst im Februar vorigen Jahres bis zum 31. Dezember 2022 verlängert wurde. Mit einer Hintertür für den Verband: Sollte die Schweiz nach vier Endrunden-Teilnahmen in Serie die Qualifikation für die WM 2022 nicht als Erster oder Zweiter der Ausscheidung schaffen, endet die Zusammenarbeit per Ende 2021 respektive bei einem Out in den Playoffs per Ende März 2022.

Ob Löw nach seinem Aus nach der EM noch mal auf Klubebene, wie einst beim FC Frauenfeld, trainieren wird, hält Vogt für unwahrscheinlich. “Er war so lange Nationaltrainer und ist an diese Taktung gewöhnt. Den täglichen Stress eines Ligajobs sollte er sich nicht mehr antun”, so der Europameister-Coach von 1996. Löw sei aber “ein Toptrainer”. Mit seinen Fähigkeiten und Fachkenntnissen werde er “in der Fussballwelt gebraucht”.

aoe 13 März, 2021 11:29