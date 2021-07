Wenger entscheidet sich gegen Job als Nati-Trainer

Der Schweizerische Fussballverband treibt die Suche nach einem Nachfolger für Vladimir Petkovic voran. Mit Arsene Wenger sagt der erste der gehandelten Kandidaten ab.

Nach dem Abtritt von Vladimir Petkovic beschäftigt sich der Schweizerische Fussballverband mit der Suche nach einem geeichten Nachfolger. Der hat sich bisher nicht finden lassen. SFV-Präsident Dominique Blanc und Co. haben eine Liste an Kandidaten erstellt, von der einer der Aspiranten nun offenbar gestrichen werden kann.

Wie der “Telegraph” in England berichtet, hat Arsene Wenger dem SFV eine Absage erteilt. Der 71-Jährige habe kein Interesse daran, noch mal ein Trainerengagement anzutreten. Wenger soll aber zugesichert haben, den Schweizer Verantwortlichen bei der Suche nach einem Petkovic-Erben behilflich zu sein.

Offiziell hat sich Wenger zwar nicht zur Ruhe gesetzt und nie bekanntgegeben, nicht mehr auf den Trainerstuhl zurückzukehren. Dennoch wird nicht mehr damit gerechnet. Wenger zeichnet sich seit zwei Jahren bei der FIFA für die weltweite Fussballentwicklung verantwortlich.

Der SFV will so schnell wie möglich einen neuen Trainer finden. Schliesslich stehen schon Anfang September die nächsten Spiele in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar an.

aoe 31 Juli, 2021 12:38