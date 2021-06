“Wille zum Sieg ist da”: Lichtsteiner warnt Italien vor der Nati

Stephan Lichtsteiner hätte gerne an der EURO 2020 teilgenommen, dann kam jedoch die Pandemie. Nun verfolgt der frühere Defensivspiele die Spiele der Nati als Fan. Für die Italiener spricht er vor dem Duell eine Warnung aus.

Lange Jahre spielte Stephan Lichtsteiner bei Juventus Turin und kennt daher die italienische Spielkultur bestens. Der 37-Jährige hofft vor dem zweiten Gruppenspiel der EURO auf einen erfolgreichen Auftritt der Nati. Der italienischen Sportzeitung “La Gazzetta dello Sport” sagte der 108-fache Nationalspieler über die Truppe von Trainer Vladimir Petkovic: “Die Mannschaft ist jetzt jünger, der Wille zum Sieg ist da und ich bin mir sicher, dass sie die Gruppenphase überstehen werden.”

Lichtsteiner meinte in Bezug auf die Stärken: “Die beste Qualität der Schweiz ist die Organisation. Die Jungs wissen immer, was sie auf dem Platz zu tun haben. Die Schweiz ist sehr wettbewerbsfähig und sie hat Spieler, die in jedem Moment den Unterschied machen können. Das Team ist vereint und sie wissen, wie man mit schwierigen Momenten während eines Spiels umgeht.”

Für das Remis gegen Wales sei die Nati “ein wenig kritisiert worden, aber ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben viele Chancen kreiert, aber wir haben nur einmal getroffen”.

Dass er selbst nicht mitwirken kann, bedauert er indessen. “Ich leide ein bisschen, ich hätte die Karriere gerne so beendet”, berichtete der Ex-Profi, der 2020 seine Karriere beendete und dies eigentlich mit der EURO machen wollte: “Das war mein Ziel und deshalb bin ich nach Ausburg gewechselt. Ich wollte fit sein für die EURO, aber leider kam die Pandemie. So ist das Leben.”

adk 16 Juni, 2021 16:17