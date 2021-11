Dank WM-Ticket: Vertrag von Yakin hat sich automatisch verlängert

Dank der Qualifikation für die Weltmeisterschaft von Katar hat sich der Vertrag des Schweizer Nationaltrainers Murat Yakin automatisch verlängert.

Der 47-Jährige bleibt bis nach der EM 2024 im Amt, wie er an der Medienkonferenz nach dem 4:0-Sieg gegen Bulgarien, der mit der direkten Qualifikation für die WM im kommenden Jahr einhergeht, bestätigt. Yakin hat das Amt des Nati-Coaches nach dem Abgang von Vladimir Petkovic im Sommer übernommen und weist eine überragende Bilanz auf: In 7 Spielen unter ihm blieb das Team ohne Niederlage, der Punkteschnitt beträgt 2,14. Einzig im Testspiel gegen Griechenland und beim 1:1 in Italien am vergangenen Freitag gab es Gegentore.

psc 16 November, 2021 09:16