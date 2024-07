Xherdan Shaqiri tritt aus der Nationalmannschaft zurück

Die Europameisterschaft in Deutschland war sein letztes Turnier: Xherdan Shaqiri gibt den Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt.

Der 32-Jährige bestritt mit der Schweiz insgesamt sieben Endrunden. Während 14 Jahren war er Nationalspieler, absolvierte dabei 125 Partien und erzielte 32 Treffer. Seit der WM 2014 gelang ihm an jedem Grossanlass mit der Schweiz mindestens ein Treffer. Am Montag gibt Shaqiri nun seinen sofortigen Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt.

"Es ist Zeit, mich von der Nati zu verabschieden. Tolle Erinnerungen bleiben und dafür sage ich euch allen", schreibt er in den sozialen Medien. Die grössten Erfolge im Schweizer Trikot feierte er durch die jeweiligen Einzüge in die K.o.-Phasen und zweimal auch in den EM-Viertelfinal.

Zuletzt zählte er unter Nati-Coach Murat Yakin erstmals nicht mehr zur Stammformation, was nun auch einen Einfluss für den vorzeitigen Rücktritt gehabt haben könnte.

Sieben Turniere, viele Tore, 14 Jahre Schweizer A-Nationalmannschaft und unvergessliche Momente. Es ist Zeit, mich von der Nati zu verabschieden. Tolle Erinnerungen bleiben und dafür sage ich euch allen: DANKE, MERCI, GRAZIE, FALEMINDERIT. ❤️… pic.twitter.com/qT9OoQK79x — Xherdan Shaqiri (@XS_11official) July 15, 2024

psc 15 Juli, 2024 15:08