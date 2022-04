Yakin über Kritik an WM in Katar: “Wir sind Sportler, nicht Politiker”

Dass die kommende Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, stösst immer wieder auf Kritik. Nati-Coach Murat Yakin versucht, für die heikle Thematik die richtigen Worte zu finden.

“Wir haben uns das WM-Austragungsland nicht ausgesucht”, sagte Murat Yakin nun zur Weltmeisterschaft in Katar dem Magazin “Sportlerin”. Der Nati-Coach erklärte, dass die Unterschiede für ihn und sein Team nicht gross seien. “Wir fliegen in ein fremdes Land, wir trainieren, wir sind im Hotel, wir spielen, trainieren, spielen”, so der 47-Jährige.

Yakin hielt fest: “Wir sind Sportler, nicht Politiker. Wenn wir es für richtig halten, etwas zu sagen, werden wir das tun.” Die Schweiz trifft in der Gruppe G der WM indes auf Brasilien, Serbien und Kamerun.

adk 18 April, 2022 18:00