Yakin über Shaqiri: "Ab und zu muss man ihn bremsen"

Die Nati tritt in der EM-Quali gegen Rumänien an (Montag, 20:45 Uhr). Trainer Murat Yakin spricht über den Umgang mit Xherdan Shaqiri und verrät, wer im Tor stehen wird.

Beim vergangenen 2:1-Sieg gegen Andorra wechselte Murat Yakin in der 61. Minute Xherdan Shaqiri aus. "Man kennt ja Xherdan: Ab und zu muss man ihn bremsen", erklärte der Nati-Coach nun im Rahmen einer Medienkonferenz: "Die Idee ist, dass er gegen Rumänien von Anfang an spielt. Und wenn er seinen Job macht wie in Andorra mit dem Assist, dann will ich auch anderen Spielern längere Einsatz-Möglichkeiten geben. Es wird aber alles mit Shaq abgesprochen."

Auf die Frage, was er im Vergleich zum Spiel gegen Andorra ändern wird, meinte Yakin: "Es ist klar, dass Yann Sommer spielen wird." Ansonsten gilt: "Wenn es gut läuft, muss man nicht viel wechseln. Ein, zwei Spieler haben leichte muskuläre Probleme. Aber grundsätzlich sind alle fit. Warten wir noch die letzten 24 Stunden ab." Die Auflösung folgt am Montagabend.

adk 18 Juni, 2023 21:40