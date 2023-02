Zweites Remis für Schweizer Frauen-Nati gegen Polen

Die Schweizer Frauen-Nationalteam spielt im Trainingslager in Marbella auch im zweiten Spiel gegen Polen remis.

Nach intensiven Trainingstagen trennen sich die Schweizerinnen und Polen 1:1. Torschützin für das Schweizer Team ist Julia Stierli, die in der 78. Minute die Führung der Polinnen durch Ewa Pajor ausgleicht.

Somit stehen für die neue Schweizer Nationaltrainerin Inka Grings zum Auftakt zwei Unentschieden zu Buche. Die 44-Jährige hat aber einige Erkenntnisse gewinnen und auch zahlreiche Spielerinnen testen können. Die Fehlerquote bei Abspielen ist grundsätzlich zu hoch, die Abstimmung in der Defensive stimmt zu häufig nicht und in der Offensive fehlt es an Druck. Noch bleibt glücklicherweise Zeit für Optimierungen.

Am Donnerstag reisen die Spielerinnen wieder nach Hause bzw. zu ihren Vereinen. Das Highlight des Jahres ist natürlich die WM zwischen dem 20. Juli und 20. August in Australien und Neuseeland. Die Schweizerinnen treffen in der Gruppenphase auf Neuseeland, Norwegen und die Philippinen. Im April gibt es den nächsten Zusammenzug, unter anderem mit einem weiteren Testspiel gegen Island.

psc 21 Februar, 2023 17:53