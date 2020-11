150. Premier-League-Tor! Kane stösst in die Top 10

Tottenham mischt in der Premier League an der Tabellenspitze dank eines Last-Minute-Siegs gegen West Brom mit. Torschütze beim 1:0-Sieg von José Mourinhos Männern war abermals Harry Kane, der in den elitären Kreis der Torjäger stösst, die im englischen Fussballoberhaus 150 Treffer erzielen konnten.

Welch eine besondere Marke für Harry Kane! Der Stürmer der Tottenham Hotspur erzielte gegen West Brom sein 150. Tor in der Premier League. Dafür benötigte der englische Nationalspieler nur 218 Ligapartien.

Schneller als Kane erreichten diese Quote bislang nur Alan Shearer (212) und Manchester Citys Sergio Agüero (217).

Die komplette Liste in der Übersicht:

1. Alan Shearer: 260 Tore in 441 Spielen

2. Wayne Rooney: 208 Tore in 491 Spielen

3. Andy Cole: 187 Tore in 414 Spielen

4. Sergio Agüero: 180 Tore in 265 Spielen

5. Frank Lampard: 177 Tore in 609 Spielen

6. Thierry Henry: 175 Tore in 258 Spielen

7. Robbie Fowler: 163 Tore in 379 Spielen

8. Jermain Defoe: 162 Tore in 496 Spielen

9. Harry Kane: 150 Tore in 218 Spielen

=. Michael Owen: 150 Tore in 326 Spielen

adk 8 November, 2020 15:22