Rekord: 40 positive Corona-Tests in der Premier League

Die Premier League muss einen traurigen Rekord vermelden: In der vergangenen Woche wurden insgesamt 40 Spieler und Staffmitglieder positiv auf Corona getestet.

Von den insgesamt 2’295 durchgeführten Tests fielen deren 40 positiv aus. Insgesamt wurden zwei Runden durchgeführt. In jener zwischen dem 28. and 31.. Dezember wurden 28 positive Tests registriert, in der Phase zwischen dem 1. und 3. Januar noch einmal deren 12. Sowohl Spieler wie auch Staffmitglieder sind betroffen. Besonders viele Fälle gibt es bei Manchester City und dem FC Fulham. Partien dieser beiden Mannschaften mussten in der vergangenen Woche abgesagt werden.

Zu einem Ligastopp kommt es trotz der prekären Lage im Gegensatz zum Frühling nicht. Vom vom britischen Premierminister Boris Johnson verordneten Lockdown ist der Profisport explizit ausgenommen. Spielverschiebungen sind aber weiterhin möglich.

psc 5 Januar, 2021 17:32