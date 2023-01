Philippe Coutinho räumt mit Gerüchten auf

Philippe Coutinho wurde zuletzt mit einem vorzeitigen Abgang von Aston Villa in Verbindung gebracht. Nun räumt der Brasilianer auf.

Via Instagram sah sich Philippe Coutinho zu einem Statement gezwungen. «In den letzten Tagen habe ich eine Menge Nachrichten mit meinem Namen gesehen, das ist ja okay, aber das Problem ist jetzt, dass einige Lügen in Umlauf gebracht wurden und deshalb bin ich hier, um damit aufzuräumen», schrieb der Offensivspieler dort. Er hielt fest: «Niemals in auch nur irgendeinem Moment hatte ich irgendeine Art von Gespräch, in dem ich darum gebeten habe, den Verein zu verlassen, weil meine Familie und ich hier glücklich sind.»

Abschliessend erklärte der Brasilianer: «Nachdem ich mich jetzt von meiner Verletzung erholen habe, liegt mein Fokus einzig und allein darauf, jeden Tag das Maximum zu erreichen, auf einem hohn Niveau zu spielen und dem Klub und meinen Mitspielern dabei zu helfen, unsere Ziele zu erreichen.» Vertraglich ist der 30-Jährige noch bis 2026 an Aston Villa gebunden.

adk 1 Januar, 2023 11:55