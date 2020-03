Premier League-Profi Jack Grealish sorgt für Corona-Eklat

Aston Villas Profi Jack Grealish verhält sich während der Corona-Pandemie alles andere als vorbildlich.

Nur wenige Stunden nachdem der 24-Jährige am Samstag in den sozialen Medien die Fans dazu aufforderte zu Hause zu bleiben und so Leben zu retten, wurde der Spielmacher in einen Autounfall verwickelt. Englischen Medienberichten zufolge soll er nach einer Party bei einem früheren Teamkollegen mit seinem Range Rover mehrere parkende Autos demoliert haben. Grealish hielt sich also nicht an die Vorgaben der britischen Regierung – und gegen seinen eigenen Ratschlag.

Aston Villa hat reagiert und in einem Statement das Verhalten des Profis scharf kritisiert. “Der Captain sieht ein, dass seine Entscheidung, das Haus zu verlassen falsch und völlig unnötig war”, heisst es. Grealish werde nun sanktioniert und gebüsst. Die Einnahmen werden gespendet.

Update: Am Montagabend hat sich Grealish für sein Verhalten am Wochenende entschuldigt.

psc 30 März, 2020 18:45