Sportlicher Abstieg geht weiter: Philippe Coutinho nach Katar?

Philippe Coutinho ist bei Aston Villa schon lange entfernt davon, den erlesenen Stammspielerkreis anzugehören. Wieder gibt es Wechselgerüchte, im Nahen Osten könnte er sich die Taschen vollmachen.

Philippe Coutinho (31) könnte Aston Villa noch in den nächsten Wochen verlassen. Nach Informationen des Journalisten Fabrizio Romano wollen katarische Klubs in den letzten Zügen des Sommertransfermarkts Coutinho unter Vertrag nehmen. Es gebe auch Annäherungen aus Saudi-Arabien, der Kontakt nach Katar sei allerdings intensiver.

Wie in der Vorsaison ist Coutinho auch in der neuen Spielzeit auf der Ersatzbank angesiedelt. Im ersten Ligaspiel auswärts gegen Newcastle United (1:5) kam der einst als kommender Weltstar gefeierte Brasilianer erst in die Partie, als es schon längst um nichts mehr ging.

Aston Villa verpflichtete Coutinho vor einem Jahr für 20 Millionen Euro nach einem überragenden Leihhalbjahr fest, seine Auftritte konnte er seitdem aber nicht bestätigen. Ginge es jetzt nach Katar, würde der sportliche Abstieg für ihn weitergehen.

aoe 19 August, 2023 16:05