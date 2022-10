Steven Gerrard muss um seinen Job fürchten

Die Luft wird dünn für Steven Gerrard bei Aston Villa. Nach einem weiteren enttäuschenden Auftritt seiner Mannschaft am Montag bei Aufsteiger Nottingham Forest (1:1) könnte der Liverpool-Legende ein Rauswurf drohen.

Englische Medien spekulieren bereits, dass die Tage von Stevie G gezählt sein könnten. Der zwischenzeitliche Tabellenplatz 16 ist nicht das, was sich die Klubverantwortlichen vor Saisonstart vorgestellt haben. Am kommenden Sonntag empfängt Aston Villa den FC Chelsea. Für Gerrard könnte es bereits eine wegweisende oder gar entscheidende Partie sein, was seine Zukunft in Birmingham anbelangt.

Vertraglich ist er noch bis 2025 an den Klub gebunden.

psc 12 Oktober, 2022 11:58