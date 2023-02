Unai Emery bauchpinselt indisponierten Philippe Coutinho

Philippe Coutinho befindet sich sei Aston Villa schon länger im freien Fall, zuletzt hatten ihn sogar valide Wechselgerüchte umweht. Unai Emery will ihm wieder auf die Beine helfen.

Unai Emery sichert Philippe Coutinho seine volle Unterstützung zu. «Philippe arbeitet im Training mit einer Bescheidenheit, die man bei einem Spieler seines Niveaus nur schwer voraussetzen kann. Ich sehe Coutinho als wichtig für uns an», sagt der Trainer von Aston Villa bei «DAZN». «Wir werden versuchen, Philippe dabei zu helfen, hier in Villa wieder sein Bestes zu geben.»

Das ist auch bitter nötig. Coutinho ist in dieser Saison nahezu in der Versenkung verschwunden, kommt nur auf 703 Einsatzminuten in der Premier League. Aston Villa hatte den feinfühligen Brasilianer im vorigen Sommer für 20 Millionen Euro fest unter Vertrag genommen.

Seine geniale Anfangszeit bei den Villans konnte Coutinho bisher allerdings nicht mal im Ansatz bestätigen, so dass sich vor Kurzem noch Gerüchte über einen Vereinswechsel ergeben hatten, die sich dann allerdings nicht bewahrheiteten.

aoe 11 Februar, 2023 15:32