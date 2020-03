Laut “Telegraph” zeigen gleich drei Spieler Symptome, die auf eine Erkrankung mit Covid-19, hindeuten könnten. Nun werden alle Profis und Staff-Mitglieder getestet. Um welchen Verein es sich handelt, ist unklar. Sollten die Tests positiv ausfallen, wird sicherlich die gesamte Mannschaft unter Quarantäne gesetzt. Der reguläre Spielbetrieb könnte dann nicht mehr fortgesetzt werden.

Somit steht die Premier League wie alle Fussball-Wettbewerbe vor einem Unterbruch oder gar Abbruch.

Update: Leicester-Trainer Brendan Rodgers bestätigt auf einer Pressekonferenz, dass dreiSpieler Symptome zeigen und nun von den restlichen Profis abgeschottet werden.

Brendan Rodgers: "We've had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We’ve followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad." pic.twitter.com/KZDXeRgzhT

