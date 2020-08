Daniel Sturridge möchte in die Premier League zurückkehren

Der englische Torjäger Daniel Sturridge ist seit seiner Vertragsauflösung bei Trabzonspor im März ohne Verein. Nun möchte der 30-Jährige in die Premier League zurückkehren.

Dies stellt der Angreifer bei “Sky Sports” klar. “Wir haben Optionen rund um die Welt, aber ich bin ein englischer Spieler und ich habe es immer geliebt in der Premier League zu spielen”, sagt Sturridge.

Seine Zeit in der Türkei wurde vorzeitig beendet, weil er von der FA eine viermonatige Sperre wegen illegalen Wetten erhielt. Seit seinem Aus bei Trabzonspor hielt sich der frühere Liverpool- und Chelsea-Profi in Los Angeles fit. “Ich glaube, ich habe in der Premier League noch viel zu geben und würde sagen, dass sie meine erste Wahl ist. Ich fühle, dass ich unerledigte Geschäfte habe und ich würde gerne zurück und da spielen”, führt er aus.

psc 11 August, 2020 10:10