Alle 52 Tore von Granit Xhaka im Arsenal-Trikot

Der Linksfuss konnte auf verschiedene Art und Weise brillieren. Neben vielen Distanztoren sind auch welche aus dem Strafraum dabei, vor allem aus seiner letzten Saison, wo Xhaka weiter vorne zum Einsatz gelangte und häufiger den Abschluss suchen konnte.

Arsenal hat die 52 Tore des Schweizer Nati-Captains anlässlich dessen Abschieds zusammengeschnitten:

▶️ Now playing: Every Granit Xhaka goal contribution for us pic.twitter.com/8fjETdvluI

— Arsenal (@Arsenal) July 6, 2023