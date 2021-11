Arsenal bereitet Angebot für Luka Jovic vor

Der FC Arsenal wird sich im Januar offenbar um Real-Stürmer Luka Jovic bemühen.

Laut Tranfserexperte Ekrem Konur möchten die Gunners den 23-jährigen Serben für den Rest der Saison mit Kaufoption ausleihen. Real strebt aber einen Verkauf von Jovic an, der auch unter Trainer Carlo Ancelotti keine Rolle spielt und in dieser Saison noch in keiner Partie in der Startelf stand. Die Madrilenen sollen für den Angreifer, für den sie einst 63 Mio. Euro zahlten noch 25 Millionen.

In der Rückrunde der vergangenen Saison war der Nationalspieler an seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Sein Vertrag in Madrid läuft bis 2025.

