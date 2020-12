Arsenal-Coach Arteta fordert Isco & Aouar

Dem FC Arsenal fehlt es in dieser Saison insbesondere an Kreativität und offensiver Spielstärke. Trainer Mikel Arteta hat nun zwei Spieler identifiziert, die seine Mannschaft deutlich weiterbringen würde.

Nach Angaben von “Defensacentral.com” sind es Real-Spielmacher Isco (28) und Houssem Aouar (22) von Olympique Lyon, die Arteta gerne zu den Gunners lotsen würde. Beide gelten schon länger als Transferkandidaten.

Während Isco unter Real-Coach Zidane zurzeit so gut wie keine Rolle spielt und ein Januar-Transfer eine valable Option zu sein scheint, müsste Arsenal bei Lyons Stammspieler Aouar sehr tief in die Tasche greifen, zumal auch andere Klubs Interesse an diesem zeigen.

psc 17 Dezember, 2020 17:12