Arsenal setzt Deadline für Aubameyang-Abgang

Der FC Arsenal befürchtet einen Abgang von Starspieler Pierre-Emerick Aubameyang und hat deshalb eine Deadline für einen Transfer gesetzt.

Abgeben würde der FC Arsenal seinen Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang, der in London noch einen Vertrag bis 2021 hat, ungern. Doch, möchte der Gabuner seinen Kontrakt nicht verlängern, so müssten ihn die Gunners wohl schon in diesem Sommer ziehen lassen.

Der “Daily Mirror” berichtet daher, dass Arsenal für einen Abgang des Stürmers eine Deadline bis zum 15. Juni gesetzt hat. Der FC Barcelona soll Interesse am 30-Jährigen zeigen. Auch mit Real Madrid wird er in Verbindung gebracht.

Durch eine Fristsetzung erhoffen sich die Nordlondoner Planungssicherheit in Sachen Transfers. Ob einer der Interessenten aber in Zeiten von Corona tatsächlich so zügig handelt, und einen Wechsel Aubameyangs auf die Beine stellen kann, gilt es zu bezweifeln, zumal der ehemalige BVB-Angreifer mit Sicherheit auch nicht zum Schnäppchenpreis gehen dürfte.

adk 10 Mai, 2020 11:55